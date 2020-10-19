После того, как следователи поместили под стражу четырех учащихся средней школы в рамках расследования убийства учителя Самюэля Пати в Париже, стало известно, что убивший его чеченец Абдулах Анзоров подкупил школьников, чтобы выяснить информацию о погибшем.

Об этом со ссылкой на издание Le Monde сообщает Международное французское радио в понедельник, 19 октября.

Так, Анзоров раздавал учащимся "сотни евро" в обмен на информацию об их учителе истории и географии. Каким образом в руки 18-летнего юноши могли попасть такие суммы, в данный момент неизвестно.

Отмечается, что, по данным следователей, деньги распространялись среди учеников и попали к 15-летнему школьнику, который, в данный момент, находится под стражей. Именно он указал преступнику на 47-летнего Самюэля Пати, который показывал ученикам карикатуры "Шарли Эбдо" с изображением пророка Мухаммеда.

Как сообщается, ничто не указывает на то, что школьник, показавший на учителя, мог предположить, какой оборот примут события.

Напомним, 16 октября в молодой человек, которого власти назвали исламистским террористом, убил Самюэля Пати. За несколько дней до гибели преподаватель продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование в местных радикальных исламистских кругах. При этом, как выяснилось, преподаватель очень аккуратно затронул тему карикатур на пророка, с уважением отзывался об исламе и даже на время разрешил выйти из класса тем, кто не хочет смотреть на карикатуры.

Убийца был ликвидирован полицией. Выяснилось, он имел российские корни и жил во Франции в статусе беженца.