По состоянию на 19 октября Киев и все 25 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.

Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Кировоградская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Полтавская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Напомним, в Министерстве здравоохранения рекомендуют предприятиям организовывать удаленную работу для сотрудников и не собирать их лишний раз на совещания или встречи в офлайн-формате.

Как сообщала "Страна", с понедельника, 19 октября, восемь областных центров Украины официально находятся в красной зоне карантина.