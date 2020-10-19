Еще одна область стала "красной". Таблица готовности регионов Украины к ослаблению карантина на 19 октября
По состоянию на 19 октября Киев и все 25 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.
Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Кировоградская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Напомним, в Министерстве здравоохранения рекомендуют предприятиям организовывать удаленную работу для сотрудников и не собирать их лишний раз на совещания или встречи в офлайн-формате.
Как сообщала "Страна", с понедельника, 19 октября, восемь областных центров Украины официально находятся в красной зоне карантина.