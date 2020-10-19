Президент Владимир Зеленский назвал количество новых больных с коронавирусом украинцев в сутки, которое приведет к введению жёсткого карантина в стране. Это случилось в ходе его встречи в лидерами религиозных общин, на которой он призвал поспособствовать снижению распространения Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", - заявил президент Украины.

Во время совещания он сослался на информацию Минздрава о том, что в Украине в последние недели фиксируется по 5-6 тысяч новых случаев заражения коронавируса ежедневно и наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Труднее всего переносят болезнь пожилые люди - на эту категорию граждан приходится 80-85% всех летальных случаев вследствие осложнений коронавируса.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывания граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещения и мероприятия", - заявил Зеленский.

По словам Президента, на сегодня в ряде регионов страны загруженность коек в больницах составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах - 100%. Он также отметил, что страна не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с коронавирусом.

Напомним, при развитии худшего сценария эпидемии в Украине заболеваемость коронавирусом и гриппом может достигать 35 тысяч случаев в сутки. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Как сообщала "Страна", в Украине создадут штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавит Зеленский.