Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт народного депутата Андрея Деркача.

Объяснение администрации сети, которое приводит американское издание BuzzFeed, таково: этот аккаунт использовался человеком, который "влияет на выборы в США".

"Мы удалили эту учетную запись и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования нашей платформы людьми, участвующими в операциях по оказанию влияния на выборы", - сказал BuzzFeed News представитель Facebook.

Не так давно Фэйсбук заблокировал распространение статьи в Нью-Йорк Пост с разоблачениями сына Байдена.

В общем, соцсеть открыто вышла на тропу предвыборной войны в США на стороне кандидата от демократов Джо Байдена.

Блокирование аккаунта Деркача, который публиковал разговоры Байдена и Порошенко, из той же серии.

Сам Деркач отреагировал на это решение Facebook комментарием в Telegram. Он назвал это вмешательством в выборы в Украине и давлением на следствие.

Приводим текст его заявления:

Сегодня к заголовкам:

• "Заблокирован твиттер-аккаунт предвыборного штаба Трампа"

• Twitter заблокировал аккаунт Трампа

• "Распространение статьи газеты New York Post о взятках Байдену заблокировано"

добавился еще один:

"Facebook-аккаунт народного депутата Украины Андрея Деркача заблокирован".

Почему меня заблокировали?

Причина одна: мой аккаунт в Facebook был заблокирован после публикации американскими медиа моего заявления о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, при помощи которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов. Вот эта новость

Что это значит?

1. Блокировка моего аккаунта в Facebook - прямое вмешательство в избирательный процесс в Украине. Я являюсь народным депутатом Украины и принимаю непосредственное участие в выборах в органы местного самоуправления в Украине. Подобный запрет доступа к коммуникации с моими избирателями считаю прямым вмешательством в выборы в Украине со стороны представителей демокоррапшн.

2. Информация о демокоррапшн на втором ноутбуке, которым располагают украинские правоохранители, действительно очень опасна для семьи Байденов и всех участников большой схемы международной коррупции. Она скоро будет раскрыта.

3. Считаю данное действие прямым нарушением первой поправки Конституции США и наступлением на демократию и свободу слова, а также попыткой осуществить давление на украинское следствие.

Моей целью, по-прежнему, остается раскрытие схем международной коррупции и освобождение Украины от внешнего управления".

Напомним, ранее США ввели санкции против Андрея Деркача из-за того, чтобы были обнародованы доказательства вымывания из страны при участии чиновников, через определенные схемы, миллиардов долларов в пользу Америки.

Также мы писали, что США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. На сайте министерства финансов Штатов тогда заявили, что украинский нардеп является агентом России уже больше 10 лет и продолжает поддерживать тесные связи с их спецслужбами.