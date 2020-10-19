Кандидат филологических наук Оксана Данилевская заявила, в большинстве школ в Украине обучают детей на украинском языке. Однако эксперты зафиксировали, что общее школьное пространство до сих пор остается двуязычным.

По словам старшего научного сотрудника Института украинского языка НАНУ, на переменах ученики все ещё больше общаются между собой на русском.

Такое заявление сделала Данилевская во время Национального круглого стола "Речь", видео обнародовано в Youtube.

"Если на начало провозглашения независимости Украины в 1991 году на украинском языке обучалось лишь 47% школьников, то сегодня на нем учатся 90% учеников", - сказала она.

В то же время, по данным исследования Института украинского языка, на самом деле пространство школ по всей Украине, за исключением западных областей, остается двуязычным.

Данилевская добавила, что в Украине сложилась парадоксальная ситуация, "когда в образовательных учреждениях получила распространение диглоссия – лингвистический проявление, когда речи четко разделены функционально".

"На украинском языке лучшего или худшего качества пользуются при условиях, на нем преподают, но языком общения в перерывах, внешкольных мероприятий, языком общения учителей с родителями, детей между собой является русский язык", - сказала Данилевская.

Эксперт уверяет, что такая ситуация не способствует воспитанию украиноязычной устойчивости.

"Дети принимают то, что в школе четко прописаны правила. И вот правило должно быть одно для всех: если это школа с украинским языком обучения, то, безусловно, учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты: когда они в классе пользуются украинским, а как раздается звонок, выходят в коридор и переключаются на русский", – подытожила она.

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