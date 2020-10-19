Президент Владимир Зеленский встретился с лидерами религиозных общих Украины и призвал их поспособствовать сокращению заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывания граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях. Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9 500 ежедневных заражений коронавируса. Если иметь больше 9 500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", - заявил он.

По словам Зеленского, власти каждый день создают все больше мест для пациентов с коронавирусом, однако отвести все койки только под Covid-19 невозможно. Поэтому он призвал представителей церквей и религиозных организаций минимизировать контакты прихожан при посещении храмов. Для этого можно контролировать социальную дистанцию и проводить богослужения онлайн.

Приглашенные согласились с такими мерами и пообещали всячески способствовать снижение уровня распространения коронавируса.

Напомним, Кабмин работает над развертыванием больничных коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области на случай ургентной ситуации с числом больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщала "Страна", при развитии худшего сценария эпидемии в Украине заболеваемость коронавирусом и гриппом может достигать 35 тысяч случаев в сутки. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.