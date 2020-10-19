Полиция Киева сообщила о подозрении в изнасиловании девочки-подростка 26-летнему уроженцу Хмельницкого. За содеянное злоумышленник может сесть в тюрьму на 12 лет.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции на своей странице в Facebook.

По их данным, об изнасиловании своей 14-летней дочери правоохранителям сообщила жительница Вышгородского района. В результате, полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 26-летний уроженец Хмельницкого, который приехал в Киевскую область на заработки.

Как сообщается, знакомство молодого человека с этой девушкой произошло летом этого года. А несколько дней назад мужчина пришел в гости к ней. В полиции рассказали, что они вместе употребляли слабоалкогольные напитки, "после чего злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием девушки для удовлетворения своих половых потребностей".

Правоохранители добавили, что по данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

На данный момент, мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее мы писали, что ранее судимого жителя Харьковской области задержали за изнасилование 11-летнего ребенка.

Также рассказывали, что под Сумами известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку.