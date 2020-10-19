В Минздраве рассказали, почему нельзя пить антибиотики при любом заболевании, а также как правильно интересоваться у врача о назначении тех или иных препаратов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"64% людей ошибочно считают, что простуду или грипп можно лечить антибиотиками. Но антимикробные препараты применяют только при бактериальной инфекции. Болезнь возникает в случаях, когда микробы размножаются в организме и провоцируют воспалительную реакцию. Заболевания от устойчивых микробов трудно вылечить, а иногда вообще невозможно. Никто не может полностью избежать заражения микроорганизмами, в том числе резистентными. Однако некоторые люди имеют больший риск", - указано в сообщении.

В первую очередь необходимо пообщаться с врачом относительно риска для определенных инфекций, особенно если при отсутствии прививок или при ослабленной иммунной системе. Царапины следует дезинфицировать, а самолечение запрещено.

У врача нужно спросить:

Как можно предупредить инфекционные болезни;

Что нужно знать об антибиотиках, которые врач назначал.

В больнице нужно спросить:

Что делают в заведении для предупреждения инфекций;

Какие исследования помогут убедиться, что человек употребляет правильный антибиотик;

Как в больнице борются с антибиотикорезистентностью;

Есть ли необходимость в инвазивном устройстве;

"Чистые руки. Регулярное мытье рук - один из лучших способов удаления микроорганизмов и профилактики болезней. Не лечите грипп или простуду антибиотиками - это неэффективно. Не прерывайте лечение. Проходите полный курс антибиотиков, даже если стало лучше. Никогда не используйте лекарства, которые остались после курса приема. Никогда не рекомендуйте антибиотики друзьям, родственникам, знакомым", - добавили медики.

Напомним, в государственный экспертный центр при Минздраве Украины подали документы на регистрацию препарата для лечения коронавируса "Фавипиравир-Микрохим". Он является копией японского лекарства, которое внесено в украинский протокол лечения, но не зарегистрировано в Украине.

Как сообщала "Страна", Министр здравоохранения Максим Степанов призвал врачей прекратить бездумно назначать курс антибиотиков пациентам с коронавирусом, так как это приведет к тяжелым последствиям.