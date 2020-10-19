В США предъявили обвинения шестерым россиянам, которых подозревают в распространении вируса NotPetya, с помощью которого были осуществлены хакерские атаки против американских компаний, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции, сообщает Washington Times.

Американская сторона настаивает, что все шесть фигурантов дела - сотрудники российской разведки.

Фигуранты дела: Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин.

"Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества", - заявил помощник генерального прокурора по нацбезопасности Джон Демерс.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ зафиксировала очередную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины.

Также мы сообщали, что хакеры КНДР атаковали военные заводы в Украине, России, Словакии и Турции.