Шестерым россиянам в США предъявили обвинение в кибератаках вируса NotPetya. Полный список
В США предъявили обвинения шестерым россиянам, которых подозревают в распространении вируса NotPetya, с помощью которого были осуществлены хакерские атаки против американских компаний, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции, сообщает Washington Times.
Американская сторона настаивает, что все шесть фигурантов дела - сотрудники российской разведки.
Фигуранты дела: Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин.
"Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества", - заявил помощник генерального прокурора по нацбезопасности Джон Демерс.
Ранее "Страна" писала о том, что СБУ зафиксировала очередную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины.
Также мы сообщали, что хакеры КНДР атаковали военные заводы в Украине, России, Словакии и Турции.