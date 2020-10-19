Кандидат в мэры Киева на грядущих выборах от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Александр Попов назвал развитие киевского метрополитена ключевым вопросом, который сможет решить транспортную проблему города. Он заявил, что, когда в мэрию вернется профессиональная команда, план строительства метро будет возобновлен и реализован в короткие сроки.

Об этом Александр Попов рассказал в понедельник, 19 октября, пишет пресс-служба политсилы.

"Развитие киевского метрополитена - это ключевой вопрос, который может решить транспортную проблему города. Только так можно создать удобную для киевлян транспортную инфраструктуру и одновременно разгрузить от транспорта улицы Киева. В последние семь лет городская власть полностью забросила план развития метро, но после выборов и смены руководства города мы возобновим его реализацию", – заявил кандидат.

Также он напомнил, что в период его руководства в КГГА (с 2010 по конец 2013 года) был разработан и принят детальный план строительства метро, согласно которому до 2025 года должны были построить 23 станции.

Согласно этому плану с 2010 по 2013 годы были запущены шесть станций метро:

"Васильковская",

"Демиевская",

"Голосеевская",

"Выставочный центр",

"Ипподром",

"Теремки".

Попов напомнил, что оставалось построить еще 17 станций, "включая строительство четвертой ветки метро – с Троещины до аэропорта "Жуляны", пятой – левобережной – ветки метро (с Троещины до Дарницкого вокзала), открытие станции "Львовская брама" и двух станций метро в сторону Виноградаря. Кроме того, Святошинско-Броварскую линию должны были продлить от "Академгородка" до "Новобеличей".

Но после 2014-го года в столице не построили ни одной станции метро.

"...Нынешняя городская власть даже не в состоянии поддерживать работоспособность метрополитена в его нынешнем виде. В 2012 году мы заключили договор с японской стороной и заводом в Кременчуге о модернизации подвижного состава метро и за полтора года обновили 135 вагонов. Оставалось еще 50 вагонов, и они до сих пор не модернизированы", - добавил кандидат в мэры Киева.

Он сказал, что выполнить план развития и достроить еще 17 станций метро в городе вполне реально при условии изменения подходов к развитию города.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, во второй тур с действующий мэром Киева Виталием Кличко может выйти Александр Попов.

Также рассказывали, что кандидат в мэры столицы от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" после выборов в случае смены городской власти намерен открыть в столице медицинские амбулатории.