Сегодня, 23 октября, в Киеве пройдет матч Лиги Чемпионов сезона 2020-2021, сыграют Динамо и Ювентус.

К сожалению украинских болельщиков футбола, в этой игре не будет участвовать главная звезда Юве Криштиану Роналду. Португалец подхватит коронавирус и ушел на самоизоляцию.

Матч пройдет на НСК Олимпийский, из-за пандемии трибуны будут заполнены максимум на 30%.

Начало в 19:55. Бесплатно прямую трансляция можно будет посмотреть на канале Футбол 1. Платно - на платформе Oll.tv, цена футбольной подписки - 109 гривен в месяц.

В России игру Динамо Киев - Ювентус будет показывать телеканал Матч Премьер (не общедоступный - нужно спутниковое телевидение или подписка).

Букмекеры сообщают о более высоких шансах итальянского клуба, нежели украинского. Победу Динамо оценивают с коэффициентом 4.65, ничью - 3.32, выигрыш Ювентуса - 1.97.

Однако такой прогноз - не повод отчаиваться болельщикам киевлян. Ведь клуб во главе с Мирчей Луческу отлично сыграл накануне с Гентом и АЗ Алкмаар. А в украинской Премьер Лиге "Динамо" не проиграло ни одного матча, занимает первое место в турнирной таблице. Все это добавляет уверенный оптимизм на сегодняшний матч против Ювентуса.

Групповой этап Лиги Чемпионов только стартовал. Двое других соперников киевлян - испанская Барселона и венгерский Ференцварош. В штабе Луческу добавлены соперниками, несмотря на то, что они очень серьезные.

На ютуб-канале Динамо опубликовано видео - как команда тренируется накануне игры с Юве.