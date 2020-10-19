Вдова погибшего командира экипажа самолета МАУ, который был сбит под Тегераном в январе 2020 года, возмущена совместным заявлением МИД Украины и Ирана о том, что самолет был сбит по случайности.

Екатерина Гапоненко считает, что эта формулировка может повлиять на суммы компенсация родственникам погибших, а также помешать присвоению жертвам катастрофы званий Героев Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в понедельник, 19 октября.

"Сегодня в утреннем выпуске "Суспильного Радио" я услышала то, что меня возмутило. Делегация Украины, которая поехала в Иран, согласилась с формулировкой, что самолет был сбит по ошибке, то есть случайно. Эта формулировка лишает нас надежд на справедливые суммы компенсаций и шансы, что погибшим присвоят звания Героев Украины. Иранская сторона не имеет права такую формулировку выдвигать. А наша делегация не имеет права соглашаться. Тем более, что расследование еще не окончено, еще не расшифрованы черные ящики, а они уже решили, что это была ошибка, и самолет сбили не специально", - возмущена вдова пилота.

По ее словам, нельзя утверждать еще до официального завершения следствия, что иранцы сбили самолет ошибочно.

"Это очень опасно - такая формулировка исключает умысел. Это повлияет и на компенсации, и на присвоение погибшим звания Героев Украины. Это неправомерно - утверждать, что самолет был сбит по ошибке, до приговора суда", - уверена Екатерина Гапоненко.

Информацию о том, что Тегеран и Киев договорились о том, чтобы выплатить всем родственникам жертв одинаковые компенсации, Гапоненко комментировать не стала. По ее словам, вопрос о суммах выплат все еще не поднимается.

"Дело уже не в сумме компенсации, а в том, будет ли она вообще, и в рамках какого производства. Если мы как страна согласимся, что это была случайность, вы же понимаете, что мы сами себе подпишем приговор", - утверждает Гапоненко.

Напомним, утром 8 января 2020 года украинский самолет разбился в Иране. Все пассажиры и экипаж погибли. Авария стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

Ранее иранские эксперты расшифровали часть информации с "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Позже в Иране называли причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии Тегеран признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".