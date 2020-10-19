Из-за двух пьяных дебоширок 17 и 19 лет пришлось остановить поезд "Львов - Киев". Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Девушки буянили от самого Львова - бухали, слушали музыку, кричали, бегали голые по вагону, курили прямо в вагоне, не обращая внимания на замечания", - говорится в сообщении.

По данным очевидцев, было настолько шумно, что пассажиры из соседних купе перешли в другой вагон.

На станции "Шепетовка" начальник поезда принял решение высадить нетрезвых девушек. Однако они наотрез отказывались покидать вагон. Тогда к этому подключили полицию.

Ранее "Страна" писала о том, что на Майдане таксист избил пассажира из-за спора о цене поездки.

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