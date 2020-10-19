Под Киевом, в Ирпене, 34-летний местный житель угрожал подорвать одно из административных зданий, если полиция не отыщет его девушку. Об исчезновении возлюбленной он ранее сообщил правоохранителям, а с помощью угроз пытался ускорить процесс поиска. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"Полицейские быстро установили личность заявителя. Им оказался 34-летний местный житель. Выяснилось, что таким образом мужчина решил вернуть женщину. Однако сожительница никуда не исчезала, а просто забрала вещи и решила порвать с ним отношения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские задержали псевдоминера и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Решается вопрос о сообщении о подозрении. До избрания меры пресечения злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция Днепра задержала организатора разбоя, при расследовании которого погиб полицейский.

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