Численность населения Украины, по состоянию на 1 сентября 2020, составляла около 41 миллионов 724 тысячи человек.

За восемь месяцев текущего года умерло 378,32 тыс. жителей нашей страны, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, с января по сентябрь родилось 193,14 тысяч младенцев, что на 7% меньше, чем в 2019-м году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные в понедельник, 19 октября.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 сентября 2019 года была на уровне 41 млн 976 тыс. человек. На протяжении января-августа численность населения сократилась на 178,4 тыс. человек.

По данным Госстата, за этот год умерло около 378 тыс. человек, а родилось - 193 тысяч человек.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

Так, с учетом ранее обнародованных данных, в августе этого года зафиксирован рост числа умерших по сравнению с августом прошлого года – на 3,9%, до 44,01 тыс. человек.

Август стал вторым месяцем в этом году, когда число умерших превысило прошлогодние данные: первым был июнь с 8,4%, тогда как в июле число умерших сократилось на 1,3%.

В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 – на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь прошлого года.

Ранее мы писали, что Население Германии впервые за десятилетие пошло на убыль.

Также сообщали, что, по оценке Государственной службы статистики, в период с января по май текущего года численность населения Украины уменьшилась на 116 700 человек.