Сегодня четверг, 22 октября. Луна будет расти в Козероге, день благоприятный, в том числе, чтобы начинать новый этап во всех направлениях жизни. Для каких именно знаков Зодиака в особенности - в нашем астрологическом прогнозе.

Овнам сегодня рекомендовано решить вопросы в личной жизни. Если у вас на любовном фронте проблемы, нужно обсудить их со своим партнером. Если вы думали прервать токсичные отношения, этот день подходит идеально. Была мысль жить вместе или жениться - также решайтесь. Действия будут верными. Слушайте и голову, и сердце.

Львам совет от Звезд - делать шаги в карьере. Если вы давно планировали записаться на курсы повышения квалификации, начать учить иностранный язык или вовсе рассылать резюме - сегодня самое время. В том числе для того, чтобы осваивать новую профессию. Прислушивайтесь к своим ощущениям - космос, возможно, подаст вам знак, на чем остановиться.

Рыбам нужно определиться в отношении принятия самого себя. Подумайте, чем вы в себе недовольны. Насколько вы к себе предвзяты или же наоборот - закрываете глаза на необходимость изменений. Сегодня можете садиться на диету или бороться с вредными привычками, менять имидж, давать старт здоровому образу жизни. Собирайте силу воли в кулак, новизна качественно улучшит жизнь уже в обозримом будущем.

В нашем отдельном материале - лунный календарь красоты и стрижек на октябрь 2020 года.