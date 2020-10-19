Руководители 13 французских регионов предложили издать книгу политических и религиозных карикатур после жесткого убийства учителя под Парижем, заявил председатель объединения Рено Мюзелье.

Как сообщает агентство AFP, в сборник войдут самые значимые рисунки подобного жанра, опубликованные ранее в региональной и национальной прессе. Книгу планируют сделать доступной для учащихся всех лицеев.

Отмечается, что министр образования Жан-Мишель Бланкер уже поддержал это предложение.



Убитый историк на своих уроках демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo.

Напомним, учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец и выложил фото его головы в соцсетях. Полицейские ликвидировали нападавшего, который, по информации руководителя антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Трагедия произошла 16 сентября в пригороде Парижа.