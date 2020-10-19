Жительницу Санкт-Петербурга, расчленившую тело соседа, освободили из зала суда, ограничив свободу на полтора года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что следствие вменяло ей убийство, но не смогло опровергнуть версию самой обвиняемой о самообороне.

По версии следствия, Анастасия Алферова на почве внезапно возникшей неприязни в промежуток между 29 марта и 5 апреля 2019 года нанесла несколько ударов по голове пострадавшего неустановленным предметом. После этого она расчленила тело и вывезла его на Канонерский остров.

Изначально женщине предъявили обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), свою вину в суде она не признала и заявила, что оборонялась.



Суд принял ее сторону, переквалифицировал обвинение на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (часть 1 статьи 108 УК РФ). В результате ее признали виновной.



"Октябрьский районный суд признал Алферову виновной по ч.1 ст.108 УК РФ, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года, освободил из зала суда", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что погибший являлся соседом Алферовой.

Как рассказал юрист Максим Пашков, расчленение тела, произошедшее после убийства и направленное на его сокрытие, не является отягчающим обстоятельством, а суд в Петербурге, отпустивший на свободу девушку, расчленившую соседа, учитывал обстоятельства только самого преступления.

Ранее "Страна" сообщала, что расчленивший любимую аспирантку историк Соколов на суде признал свою вину в убийстве.

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