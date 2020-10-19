Евросоюз обновил карту эпидемиологических зон по заболеваемости коронавирусом, которая будет меняться раз в неделю.

Согласно опубликованной инфографике, в красной зоне коронавирусного карантина находится Испания, Чехия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Исландия, Венгрия, Дания, Великобритания и Австрия. Эти страны не рекомендованы для посещения.

В "желтой зоне" находятся Швеция, Италия и Прибалтика. Зеленым цветом обозначены север Германии, Норвегия, большая часть Финляндии.

Входящие в Европейский Союз страны должны каждую неделю предоставлять данные о количестве новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения за 14 дней, количестве тестов на 100 тысяч населения за неделю и проценте положительных тестов за этот же период времени.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом. Однако власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - заявил государственный министр Германии по делам Европы Михаэль Рот.

Напомним, что в Украине количество заболевших коронавирусом людей превысило уже 300 тысяч. А по прогнозу Минздрава, через месяц коронавирусом могут заболевать 20 тысяч украинцев в сутки.

Ранее "Страна" писала о том, что Швеция может изменить стратегию борьбы с коронавирусом, перейдя на мягкий карантин.

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