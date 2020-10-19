В понедельник, 19 октября, Черновицкий городской совет принял решение возобновить работу детских садов, несмотря на то, что город попал в "красную" зону карантина.

Об этом заявил во время заседания исполкома секретарь горсовета Василий Продан, видео обнародовано в Youtube.

"Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования - имеется требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю, учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и начальную школу не стоит", - сказал Продан.

Так, члены исполкома проголосовали за то, чтобы разрешить работу детских садов в условиях заполненности дошкольных учреждений детьми не более чем на 60%.

Детские сады в Черновцах могут открыться уже во вторник 20 октября.

Напомним, 15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали 8 областных центров.

Также мы писали, что находящийся в "красной" зоне карантина Ивано-Франковск открывает детсады.