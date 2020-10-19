В Умани неизвестный избил на улице молодого израильтянина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к нанесению телесных повреждений гражданину Израиля 2003 года рождения.

"В Уманский отдел полиции 18 октября обратился гражданин Израиля, 2003 года рождения, и сообщил, что ему на улице Софьи Перовской неизвестный нанес телесные повреждения. На место происшествия были немедленно осуществлен выезд следственно-оперативной группы", - сообщает полиция Черкасской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Проводятся следственные и оперативно розыскные действия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Ранее мы сообщали, что днем ранее у Умани неизвестные напали с ножом на хасидов-подростков.

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