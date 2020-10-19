В понедельник, 19 октября, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин встретился в Тегеране с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. Стороны обсудили несколько тем, включая расследование крушения под Тегераном украинского пассажирского самолета.

Евгений Енин в ходе встречи заявил, что размер компенсаций, которые получат родственники всех погибших пассажиров и членов экипажа самолета, не будет зависеть от гражданства погибших и будет одинаковым.

Об этом информирует пресс-служба МИД Украины на своем официальном сайте.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - сказал Енин.

Замглава МИД также отметил необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам. "Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - добавил он.

В свою очередь, глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Он также заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Ранее мы писали, иранский генерал заявил, что самолет МАУ могли сбить США.

Также мы сообщали, что расследование авиакатастрофы МАУ в Иране может растянуться на пять лет.