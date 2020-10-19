Актерский состав миланского оперного театра "Ла Скала", работавший над оперой "Аида", отправлен на карантин.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

На такой шаг театр пошел после того, как у двух членов труппы выявили коронавирус COVID-19.

Из-за сложившейся ситуации "Ла Скала" внесла изменения в программу, вместо "Аиды" зрителям пока предложат концертную программу, состоящую из арий и оперных хоров из разных произведений.

Миланский театр ранее открыл осенний сезон в ограниченном формате. Вместо полноценных оперных спектаклей на сцене театра показывают концерты, залы во время которых разрешено заполнять не более чем на 50%.

В "Ла Скала" пока не объявляют о планах работы с декабря по март.

"Ла Скала" - один из самых знаменитых оперных театров в мире. Он был построен в 18-м веке. Труппа театра регулярно выступает с гастролями в разных странах мира.

Ранее сообщалось, что в Италии число новых больных с коронавирусом в сутки перевалило за рекордные 11 тысяч.

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