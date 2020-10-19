Работавших над "Аидой" актеров оперного театра "Ла Скала" отправили на карантин
Актерский состав миланского оперного театра "Ла Скала", работавший над оперой "Аида", отправлен на карантин.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
На такой шаг театр пошел после того, как у двух членов труппы выявили коронавирус COVID-19.
Из-за сложившейся ситуации "Ла Скала" внесла изменения в программу, вместо "Аиды" зрителям пока предложат концертную программу, состоящую из арий и оперных хоров из разных произведений.
Миланский театр ранее открыл осенний сезон в ограниченном формате. Вместо полноценных оперных спектаклей на сцене театра показывают концерты, залы во время которых разрешено заполнять не более чем на 50%.
В "Ла Скала" пока не объявляют о планах работы с декабря по март.
"Ла Скала" - один из самых знаменитых оперных театров в мире. Он был построен в 18-м веке. Труппа театра регулярно выступает с гастролями в разных странах мира.
Ранее сообщалось, что в Италии число новых больных с коронавирусом в сутки перевалило за рекордные 11 тысяч.
Также мы писали, что в театры Москвы будут впускать по паспортам из-за коронавируса.