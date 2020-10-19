На турецкию провинцию Анталья обрушился мощный ураган. В результате один человек погиб.

Об этом пишет издание "Hurriyet".

По информации издания, в районе Кумлуджа погибла местная жительница. На нее упала автобусная остановка.

Кроме того, сообщается, что у многих зданий сорвало крыши, рухнул минарет в одной из мечетей, разрушены теплицы, повалено большое количество деревьев.

Напомним, недавно в результате урагана в Николаевской области сообщили о повреждении кровли в 30 частных домах, в трех школах и детским саду. Также сообщается о падении примерно 60 деревьев. .

Также мы писали, что ураган в Кропивницком повредил 20 домов и повалил 30 деревьев. Перед этим сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых местах.