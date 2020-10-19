Во вторник, 20 октября, в Украине ожидается переменно облачная погода без существенных осадков. Кратковременные дожди возможны лишь в местами на северо-востоке. Ветер ожидается западный, северо-западный, 3-8 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных регионах ночью прогнозируют +1-5 градусов, днем температура воздуха составит +9-12.

На западе страны в ночные часы температура опустится до +2-5 градусов. Днем потеплеет до +9-13.

На востоке страны ночью ожидается до +1-5 градусов , днем потеплеет до +10-13.

В южных регионах ночью прогнозируют +3-7 градусов, а днем прогреется до +12-16.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что украинский курорт Драгобрат внезапно замело снегом.

Также мы сообщали, что в Карпатах пойдет снег, . Синоптик спрогнозировала погоду на 18 октября