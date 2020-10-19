Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник, 19 октября. Инвесторы ожидают итогов онлайн-встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), передает Интерфакс.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 КСК в понедельник составляет $42,99 за баррель, что на $0,14 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,10 за баррель, что на $0,22 (0,54%) выше уровня предыдущей сессии.

Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, инвестиции в топливно-энергетический комплекс в 2020 году, как ожидается, снизятся на 18-20%.

Кажется все более вероятным, что ОПЕК+ откажется от идеи увеличения добычи нефти в начале следующего года, учитывая увеличение заболеваемости COVID-19 и остановку роста спроса, отметил аналитик по сырьевому сектору ING Уоррен Паттерсон.

Давление на нефтяные котировки оказывают растущие опасения насчет спроса в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру.