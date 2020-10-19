Во вторник, 20 октября, Украина попадет под влияние мощного западного антициклона Otmar. Он принесет сухую погоду в большинстве областей. Ночью ожидается сильное похолодание, местами возможны заморозки.

Об этом написала народный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"20 октября разве что на севере Украины есть вероятность небольших локальных дождей, из тех, что пугают, но погоды не делают. А так - практически везде будет без осадков", - поделилась она.

В ночь на 20 октября ожидается +1...+6 градусов, местами возможны заморозки. Завтра днем в большинстве областей температура воздуха прогреется до +8...+13 градусов, на юге будет +12...+16 градусов.

На Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине во вторник подует порывистый ветер с северо-запада. Синоптик рассказала, что тепло вернется 22-23 октября, тогда потеплеет до +14...+19 градусов.

В Киеве завтра также похолодает. Ближайшей ночью в столице воздух прогреется до +3...+6 градусов, на окраинах города ожидаются заморозки, а завтра днем столбики термометров покажут всего +9...+10 градусов. "Оденьте что-то с капюшоном, если есть, и обязательно шапку", - подытожила синоптик.

Ранее мы писали, что украинский курорт Драгобрат внезапно замело снегом.

Также сообщали о сильном дожде в Киеве.