Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" будет производиться в Китае, Индии, Бразилии, Корее и еще одной стране.

"Мы подтверждаем, что можем поставлять большие объемы в декабре этого года", - заявил Дмитриев, сообщает РИА Новости.

По словам главы РФПИ, в декабре планируются постановки российской вакцины в Латинскую Америку. "Мы будем производить десятки миллионов доз вакцины уже в декабре… Очень активные поставки мы начнем в январе", - сказал Дмитриев.

На минувшей недели Владимир Путин заявлял, что Россия в первое время будет производить вакцину только для своих граждан. Для продажи за границу будут заключены договоры на производство с другими странами, которые сегодня и были названы.

Тогда же президент России добавлял, что страны, которые хотят купить российскую вакцину, должны быть готовы к ее производству на своих мощностях.

Сегодня сообщалось, что Молдова ждет российскую вакцину от ковида до конца года. Президент страны Додон решил привиться первым.

А в выходные в Украине разгорелся скандал из-за того, что США запретили Украине покупать "Спутник V" и другие российские прививки от ковида.