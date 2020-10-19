В Государственный экспертный центр при Минздраве Украины подали документы на регистрацию препарата для лечения коронавируса "Фавипиравир-Микрохим". Он является копией японского лекарства, которое внесено в украинский протокол лечения, но не зарегистрировано в Украине. Об этом сообщается на сайте научно-производственной фирмы "Микрохим".

"Препарат является первым украинским генериком (копией - Ред.) японского противовирусного средства Авиган (фавипиравир). Этот препарат в начале года был внесен в отечественный протокол лечения болезни, вызванной Covid-19. В то же время, препарат не зарегистрирован на территории Украины, поэтому купить его было почти невозможно", - говорится в сообщении.

В сентябре японские исследователи в рамках проведения клинических исследований получили доказательства эффективности использования "Авигана" (фавипиравир) для лечения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Ранее указанный фармпрепарат уже успешно использовался во время эпидемии свиного гриппа.

Считается, что он не просто устраняет клинические проявления болезни, а, прежде всего, влияет на патогенез коронавируса в организме человека. При этом, еще в апреле в Украине оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавируса, которые были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС.

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