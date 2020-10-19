Во вторник, 20 октября, духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама, выпустивший ранее дебютный альбом, впервые пообщается с украинцами в прямом эфире.

Об этом сообщается на его сайте.

Так, видеотрансляция продлится с 18:30 до 19:30 (по киевскому времени) на странице организаторов EdCamp Ukraine в Facebook на английском языке с переводом на украинский. Эфир на английском будут смотреть также зрители во всем мире.

В прямом эфире обсудят такие темы, как "Образование для мира", "Мир в мире людей" и "Пандемия и ее влияние на человечество".

Как сообщается, в беседе поучаствуют экс-министр образования Лилия Гриневич, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, телеведущая Наталья Мосейчук. Модератором встречи будет председатель Совета ГО EdCamp Ukraine, соавтор концепции Новой украинской школы Александр Элькин.

Кроме того, в течении 10 дней украинцы могли задать вопрос Далай-ламе на его официальном сайте. Организаторы отберут самые интересные их них и зададут духовному лидеру.

Дискуссии состоятся:

27 октября в 18:00 ("Мир в мире людей" с участием Тараса Тополи);

30 октября в 18:00 ("Образование для мира" с участием Лилии Гриневич);

30 октября в 18:00 ("Пандемия и ее влияние на человечество" с участием Натальи Мосейчук).

Далай-лама является духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира (1989). Он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, известными учеными, принимает участие в межконфессиональных богослужениях.

Ранее мы писали, что Далай-ламу госпитализирован в Индии с легочной инфекцией.

Также рассказывали, что духовный лидер буддистов мечтает, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву.