В российском городе Омск местный Первомайский районный суд Омска огласил приговор в отношении гражданина Украины якобы за попытку контрабанды военной продукции.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ФСБ в понедельник, 19 октября.

Утверждается, что в 2019 году украинец Игорь Кузнецов якобы спланировал вывозить контрабандой детали авиационной военной техники из Омска в Украину. Для этого он привлек посредника – россиянина Николая Черноскутова.

"В дальнейшем Кузнецов с его помощью начал устанавливать контакты с жителями различных регионов, имеющими отношение к деятельности предприятий оборонного комплекса", – говорится в сообщении.

В ФСБ заявляют, что в ноябре 2019 года Кузнецов лично приехал в Омск для приобретения совместно с Черноскутовым интересовавших его деталей военного назначения. Однако они были задержаны.

"В ходе расследования сотрудники ведомства установили, что в дальнейшем гражданин Украины намеревался организовать устойчивый канал контрабандных поставок за рубеж продукции военного назначения, производимой российскими предприятиями", – добавили в ФСБ.

Суд признал Кузнецова виновным по статье о приготовлении к контрабанде вооружения (ч.1 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Черноскутов получил за пособничество (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) 1 год 10 месяцев колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей.

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