В воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы. Они пройдут по смешанной системе. В территориальных общинах до 10 тысяч жителей - по мажоритарной. В населенных пунктах от 10 тыс. жителей - по новой пропорциональной системе с открытыми партийными списками.

Собрали десять ответов на самые главные вопросы о предстоящих выборах: как заполнять бюллетень, когда результаты, что нового будет в связи с коронавирусом.

1. Сколько и каких бюллетеней выдадут

Всего будет шесть видов бланков. Большинство избирателей получат по четыре бюллетеня. Они будут отличаться по цветам.

глава населенного пункта (розовые бланки),

депутаты городского совета (желтые бланки),

депутаты поселкового/сельского совета (кремовые бланки)

депутаты районного совета в городе (серые бланки),

депутаты районного совета (зеленые бланки),

депутаты областного совета (голубые бланки).

2. Как заполнять бюллетень

Бланки для голосования за местную власть в населенных пунктах до 10 тысяч будут иметь стандартную форму - таблица с фамилиями. Напротив одной из них нужно поставить отметку.

Бланк для голосования за местную власть в населенных пунктах от 10 тысяч будет разделен на две колонки. В левой части - список партий, в правой - списки фамилий кандидатов от каждой партии. В центре - квадрат для отметки за партию и еще один с трафаретом для номера кандидата от нее.

Чтобы проголосовать за партию в квадрате напротив поставьте плюсик, галочку или другую отметку.

Чтобы выбрать конкретного кандидата из выбранной вами партии (список справа от партии), впишите его порядковый номер в трафарет. При этом, если, например, номер вашего кандидата 03, то вписать можно и 3 и 03.

Голосовать можно за одну партию и одного кандидата.

Если в бюллетене не будет ни одной отметки за партию, он будет считаться недействительным.

Если вы поставите отметку напротив партии, но не отметите ни одну фамилию, автоматически будет считаться, что вы поддерживаете весь список этой партии.

3. Что делать в случае ошибки

Если вы ошиблись при заполнении бюллетеня, нужно обратиться к членам избирательной комиссии с письменным заявлением. Они выдадут новый бюллетень в обмен на использованный, но не более одного.

4. Кого будем выбирать

Украинцы будут выбирать депутатов областных, районных, сельских советов, а также мэров, сельских и поселковых голов.

При этом в связи с укрупнением районов в октябре пройдут первые выборы депутатов советов в этих районах. В Крыму и на неподконтрольной части Донецкой и Луганской области выборов не будет.

5. Как будут выбирать мэров

Если ни один из кандидатов в мэры города не наберет больше 50% голосов, то будет второй тур выйдут, в который выйдут два лидера. В этом случае приблизительная дата второго тура - 15 ноября.

6. Как работают участки

Избирательные участки откроются в 08:00 и будут работать до 20:00. Учитывайте, что 25 октября Украина перейдет на зимнее время.

7. Какие документы нужно брать с собой

На участок нужно прийти с паспортом в виде бумажной книжечки или ID-карты. Бюллетень выдадут на руки после того, как вы подтвердите свою личность. Для этого нужно будет снять маску.

При проверке паспорта страницу с местом регистрации проверять не будут. В этом году ЦИК разрешил голосовать на выборах украинцам без прописки. Но для этого нужно было заранее подать заявление в орган ведения Госреестра избирателей.

Отсутствие в паспорте, вклеенного в 25 или 45 лет, фото не является основанием для того, чтобы вам не выдали бюллетень.

При этом в ЦИК советуют украинцам не идти на местные выборы с паспортом в приложении "Дия", поскольку у участковых избирательных комиссий (УИК) не будет технических устройств для считывания таких документов.

8. Чего нельзя делать на избирательном участке

Во время голосования в кабинке должен находиться только сам избиратель. Исключение сделали для людей с инвалидностью, которые не могут заполнять бюллетень самостоятельно. Заполненный бюллетень нужно опустить в урну. Его запрещено выносить за пределы участка или показывать третьим лицам.

Нельзя фотографировать бюллетень в кабинке, вести стрим из кабинки для голосования, агитировать в день выборов.

9. Какие правила безопасности в связи с коронавирусом

В ЦИК предупредили о правилах безопасности во время распространения карантина. На избирательные участки нужно заходить в защитной маске. Перед входом обработать руки антисептиком. Внутри придерживаться социальной дистанции. Лучше взять свою ручку. Также в ЦИК посоветовали не брать с собой в места голосования детей.

По карантинным правилам в одном помещении одновременно смогут находиться трое избирателей на один стол выдачи бюллетеней.

10. Когда станут известны результаты.

Результаты голосования на местных выборах объявят до 6 ноября.