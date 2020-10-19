Молдавский президент Игорь Додон сообщил, что рассчитывает получить российскую вакцину для страны до конца текущего года.

Об этом он заявил в понедельник в онлайн интервью ТАСС.

"Мы надеемся, что в ближайшие месяцы до Нового года мы получим эту вакцину, для того чтобы... те, кто находится в первой линии, где высшая степень риска, смогли добровольно вакцинироваться", - сказал он.

Перед этим Додон заявлял, что готов стать "первым из молдавских граждан", кто протестирует на себе российскую вакцину.

Недавно российский президент Владимир Путин заявил о регистрации второй вакцины "ЭпиВакКорона" и анонсировал третью. Первая вакцина "Спутник V" уже поступила в российские регионы.

Сегодня стало известно, что в России начались исследования на людях третьей вакцины от коронавируса.