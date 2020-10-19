Молдова ждет российскую вакцину от ковида до конца года. Додон решил привиться первым
Молдавский президент Игорь Додон сообщил, что рассчитывает получить российскую вакцину для страны до конца текущего года.
Об этом он заявил в понедельник в онлайн интервью ТАСС.
"Мы надеемся, что в ближайшие месяцы до Нового года мы получим эту вакцину, для того чтобы... те, кто находится в первой линии, где высшая степень риска, смогли добровольно вакцинироваться", - сказал он.
Перед этим Додон заявлял, что готов стать "первым из молдавских граждан", кто протестирует на себе российскую вакцину.
Недавно российский президент Владимир Путин заявил о регистрации второй вакцины "ЭпиВакКорона" и анонсировал третью. Первая вакцина "Спутник V" уже поступила в российские регионы.
Сегодня стало известно, что в России начались исследования на людях третьей вакцины от коронавируса.