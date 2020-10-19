Коронавирус в течение девяти часов остается активным на коже человека, а это в пять раз дольше, чем грипп. Об этом идет речь в исследовании ученых из японского Медицинского университета Киото, передает Мedical press.

"Девятичасовое выживание SARS-CoV-2 (штамм вируса, который вызывает Covid-19) на коже человека может увеличить риск контактной передачи по сравнению с IAV (вирусом гриппа A), тем самым ускоряя пандемию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что результаты были получены в ходе экспериментов, когда на кожу человека наносили по 100 тысяч образцов коронавируса и гриппа, а затем фиксировали время, которое проходит до исчезновения вирусов с кожи. Вирусы гриппа исчезали за 1-2 часа, а коронавирус в отдельных случаях оставался на протяжении 11 часов, в среднем же - 9 часов.

Отмечается, что ученые проверяли кожу, взятую из образцов вскрытия, то есть живые люди не подвергались преднамеренному заражению.

При этом исследование показало, что и коронавирус, и вирус гриппа уничтожаются при обработке кожи 80-процентным раствором этанола, который используется в дезинфицирующих средствах для рук.

"Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск контактной передачи; однако гигиена рук может снизить этот риск", - говорится в исследовании.

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