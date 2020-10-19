Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха выходит за рамки регионального кризиса.

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Поэтому, по его словам, у России есть все основания начать там антитеррористическую кампанию.

"Россия предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу национальной безопасности России. Как российские эксперты — правда, не знаю, насколько корректен этот расчет, — сказали, что они находятся примерно в 80 километрах от границ России. Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию", - говорит Пашинян.

Кроме того, Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана при посредничестве России.

"Я уже сказал, что мы всегда говорили, что нагорно-карабахский вопрос должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата. В том числе и поехать, встретиться, поговорить. Но все мы должны понять, что решение должно опираться на компромисс, не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс. К сожалению, это Азербайджан не согласен с этой точкой зрения", - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян высказал опасения "Мюнхенского сговора" по Нагорному Карабаху и сравнил Эрдогана с Гитлером.

Также мы писали, что в начале октября Пашинян призвал мировое сообщество признать независимость Нагорного Карабаха.