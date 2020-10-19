В Ровненской области в результате ДТП, в котором столкнулись два автомобиля, погибла беременная женщина, ехавшая в роддом.

Об этом пишет пресс-служба полиции Ровенской области в понедельник, 19 октября.

"Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 октября, около 8:20 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Корнин. Как установили следователи, водитель автомобиля Honda, 27-летний житель Ровно, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 37-летнего жителя областного центра", - говорится в сообщении.

Кроме того, травмы получил водитель и пассажирка Volkswagen. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, его 32-летнюю жену - в травматологию.

"25-летняя пассажирка Honda, которая находилась на последнем сроке беременности, от полученных травм погибла на месте. Ее мужа с различными телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение. Супруги ехали в роддом", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК. В рамках уголовного производства полицейские будут устанавливать все обстоятельства смертельной ДТП.

Напомним, сегодня под Львовом случилась крупная авария. На автодороге Киев - Чоп столкнулись четыре машины, в результате погибли три человека.

Также сообщалось, что в Киеве из-за потерявшего сознание водителя на ходу перевернулось и загорелось авто.