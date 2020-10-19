Кандидат в мэры Одессы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Николай Скорик во время выступления заявил, что в первую очередь, в случае победы на местных выборах, организует закупку российской вакцины от коронавируса.

Слова политика приводит "Таймер".

"Моим первым решением после победы на выборах мэра Одессы будет организация закупки для нашего города российской вакцины против COVID-19. Возможность вакцинации российским препаратом для жителей Одессы будет предоставлена бесплатно. Одесситы не должны и не будут беспомощно умирать во имя чьих-то идеологических химер и по причине чьей-то управленческой несостоятельности", - сказал он.

Скорик считает, что команда президента Владимира Зеленского отказывается покупать вакцину "по идеологическим соображениям", хотя в самом регионе ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться.

Напомним, недавно в России зарегистрировали уже вторую вакцину от коронавируса, третья на подходе.

В то же время президент РФ Путин хочет, чтобы российскую вакцину от коронавируса для других стран производили на их мощностях.