Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту разговора бывшего президента Петра Порошенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, во время которого Порошенко просил поддержать его на будущих президентских выборах, а также ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Отмечается, что дело было открыто еще 3 августа по заявлению Коломойского.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием) по факту разговора между бывшим президентом Украины и советником по нацбезопасности США, во время которого Порошенко, в частности, попросил повлиять на должностных лиц США с целью введения международных санкций в отношении Коломойского.

В рамках расследования Коломойский просил НАБУ признать его потерпевшим по делу, однако НАБУ отказало ему в этом.

После этого он обратился с жалобой в суд, но суд также отказал бизнесмену.

Ранее "Страна" рассказывала, что согласно расследованию, в США Коломойский отмывал деньги через Deutsche Bank и оставлял после себя разруху.

Также мы писали, что согласно опубликованным мемуарам Болтона, Порошенко просил Болтона ввести санкции против олигарха Коломойского.