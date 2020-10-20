Жить на берегу моря. Звучит как мечта, как девиз, как цель. Как данность это звучит только для тех, кто уже видит море из своих окон или тех, кто уже все сделал для этого и ждет только того самого момента, когда новыми ключами можно будет открыть заветную дверь в тот самый дом на море.

Но моря бывают разные, и находятся в разных странах. Давайте поговорим о море Средиземном, о его израильском береге, и, если уж быть совсем дотошными, то об одном из лучших его отрезков – Герцлии-Питуах.

Кто был в Израиле, вероятно, знаком с этим местом. Во-первых, в Герцлии один из самых чистых, больших и красивых пляжей в стране. Во-вторых, именно этот город – синоним благополучия, респектабельности и комфорта. В-третьих, это сердце израильского хай-тека и инноваций.

Именно поэтому здесь в максимальной концентрации живут главы успешных хай-тек и инвестиционных компаний, банкиры, крупные ученые, дипломаты и деятели искусств.

Те из них, кто еще не переехал в Герцлию, ищет лучший вариант для своего нового дома и, вероятно, уже обратил свое внимание на строящийся буквально в 300-х метрах от береговой линии, жилой комплекс PRIVATE BLUE.

Это не большой, привычный многим, многоэтажный комплекс. Это закрытая резиденция из 24 вилл, спроектированных в лучших традициях современной архитектуры, которые стоят вдоль тихой улицы, продуваемой морским бризом.

У каждой трехуровневой виллы есть свой закрытый от посторонних глаз двор, бассейн и два парковочных места и обязательный вид на море.

Помимо высочайшей эстетичности, идеальной локации и безопасности, в PRIVATE BLUE уникальный уровень сервиса. Что бы не понадобилось обитателям вилл: услуги сантехника или повара, доставка продуктов или срочная помощь электрика, мелкая работа по дому или уход за домашними питомцами, массаж или химчистка, няня для детей или техническая поддержка – все это доступно круглосуточно и ежедневно.

Так же как прекрасно продуман весь этот проект, включая инфраструктуру, так же органично и удобно устроено все, что касается приобретения и оформления. Эти самые, как правило, сложные и энергозатратные процессы в случае с PRIVATE BLUE максимально комфортны. Компания SmartGen, представляющая этот проект на израильском рынке недвижимости и имеющая 20-летний опыт работы, берет на себя все оформление, включая ипотеку, финансовое сопровождение и все, что необходимо в процессе покупки.

Продажи в PRIVATE BLUE уже начались. Инвестировать в лучшую жизнь, тем более на берегу моря, значит инвестировать в здоровье и долголетие.

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