Фермеры из Евросоюза обратились в Европарламент с требованием запретить ресторанам и магазинам продавать изделия с названием "вегетарианский бургер" или "веганская колбаса".

Об этом сообщает Reuters.

Так, в здание Европарламента поступили соответствующие поправки к законопроекту о сельском хозяйстве. Они предусматривают запрет на описывание немолочных продуктов как "подобных" или "типа" молока, масла или сыра.

Как утверждают сами фермеры, данные меры необходимы для того, чтобы защитить потребителей от введения в заблуждения. В то же время вегетарианские компании наоборот, считают это шагом назад в достижении целей блока по охране окружающей среды и здоровия.

Согласно одной из поправок, термины "стейк", "колбаса", эскалоп" и "гамбургер" будут разрешено использовать только в том случае, если будут содержать мясо.

Уточним, что европейский суд три года назад уже запретил использовать словосочетание "соевое молоко" и "веганский сыр". Такие термины, как молоко, сливки, масло, сыр и йогурт, нельзя использовать для немолочных продуктов.

Напомним, 22 сентября стало известно о том, что глава Евросовета Шарль Мишель заразился коронавирусом. Из-за этого был перенесен саммит, на котором рассматривалась ситуация в Беларуси.