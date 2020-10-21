Предлагаем гороскоп на среду, 21 октября, для всех знаков Зодиака. День, когда нерешительность может пошатнуть личные принципы, привести к смене планов, а также перечеркнуть ранние достижения.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнов ждет удачный день, когда вы можете получить ценную информацию из неожиданных источников, например обрывка газеты, рекламы или разговора в автобусе. Будьте внимательны к знакам судьбы.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам необходимо научиться отстаивать свое мнение и принципы. Вы сможете одержать победу в любом споре. Однако будьте осторожны с финансами - любое мошенничество с вашей стороны быстро раскроется, поэтому аферы обречены на провал.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов, которые ищут свою любовь, есть шанс повстречать важного человека в кафе или на улице. Отнеситесь серьезно к сегодняшним знакомствам. Вы легко можете влюбиться с первого взгляда.

Рак (22.06 - 22.07)

Для смелых и решительных Раков день будет удачным, для легкомысленных представителей знака лунные сутки сложатся неудачно. Звезды не советуют начинать новые проекты сегодня. Лучше заняться планированием будущего.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня у Львов могут проявиться проблемы с пищеварением, поэтому серьезно отнеситесь к питанию, не перегружайте желудок тяжелыми и жирными продуктами. На ваше здоровье могут негативно влиять негативные эмоции и переживания.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам лучше отложить сегодня все бытовые заботы. Звезды не рекомендуют делать ремонт или заниматься строительными работами. Также откажитесь от решения финансовых вопросов и раздайте накопившиеся долги.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весы могут позволить себе быть открытыми и искренними. Ваше окружение сможет понять ваши чувства. Поэтому при желании поплакать - дайте волю эмоциям. Кстати, слезы во сне - это знак очищения организма и того, что вы находитесь на правильном пути.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня у Скорпионов удачный день для похода к парикмахеру, косметологу, бьюти-процедур. В ближайшем будущем вас ждет финансовая удача, так что будьте внимательнее к поступающим предложениям и шансам.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Будьте внимательны сегодня и постарайтесь ничего не терять - утраченное к вам никогда не вернется. Важно заряжать себя позитивными эмоциями и передавать благоприятную атмосферу окружающим. Например, можно выбраться на природу и помечтать.

Козерог (22.12 - 20.01)

День будет судьбоносным для рассудительных Козерогов. Поэтому лучше не предпринимать необдуманных действий, а точно рассчитать все "за" и "против". Спонтанные решения обернутся сегодня против вас самих.

Водолей (21.01 - 20.02)

Звезды советуют вам не быть радикально принципиальными сегодня. Отстаивать свои границы хорошо, но лучше делать это без вспыльчивости и агрессии. Постарайтесь провести день в спокойной обстановке.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы не хотят мириться с постоянными переменами в своей жизни, поэтому задумаются над поиском гармонии и чего-то постоянного в своей жизни. Все в ваших руках и мечты о более спокойной и умиротворенной жизни могут осуществиться.