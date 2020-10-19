В одном из шанхайских зоопарков группа медведей загрызла своего смотрителя на глазах у туристов.

Об этом пишет BBC News Украина.

Как отмечается, инцидент случился в зоне, по которой животные свободно передвигались. Однако туристы могут ездить по ней только на специальных автобусах. По этому свидетелями несчастного случая стал целый автобус туристов.

При этом в администрации заведения принесли извинения туристам "за причиненные неудобства" и выразили "чрезвычайную грусть, что произошла такая трагедия". Кроме того, в парке заявили, что изучают инцидент. Там улучшат ситуацию с безопасностью и "сделают все возможное, чтобы устранить последствия инцидента".

С тех пор "зона диких зверей" временно закрыта.

Отмечается, в Китае убийство надзирателя зоопарка животными - редкий случай, однако нападения зверей случаются часто. Хотя в большинстве случаев агрессию со стороны обитателей провоцируют сами посетители.

Напомним, недавно в Сочи медведи загрызли 11-летнего мальчика, который подошел к их вольеру.

Также мы писали, что в России медведь вышел в поселок и загрыз пенсионерку.