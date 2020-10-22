На этих выходных Украина переходит на зимнее время. Стрелки часов переведут на один час назад, это значит, что просыпаться будем на час позже. В этом году этот день совпадает с днем местных выборов.

Собрали главное, что нужно знать о переходе на зимнее время.

Когда и как переводят часы? На зимнее время часы переводят в 04:00 в последнее воскресенье октября. В этом году стрелки на час назад переведут 25 октября.

Переводя ли часы в Крыму и на Донбассе? Аннексированный Крым, Донецк и Луганск живут по московскому времени. В России отменили перевод часов, поэтому, если сейчас киевское и московское время совпадают, то с 25 октября время будет на час отличаться. К примеру, если в Киеве будет 8 утра, то в Москве уже 9 утра.

Зимнее время наступит 25 октября

Как узнать точное время? Смартфоны, планшеты, ноутбуки - переведут время автоматически. Исключение составит техника, не подключенная к интернету, например, кнопочные телефоны без интернета, электронные часы и т.д.

Узнать точное время можно, набрав следующее сочетание клавиш (единое для всех украинских операторов): *160# кнопка вызова.

Когда начнется летнее время? На летнее время Украина переходит в последнее воскресенье марта в 03:00. В 2021 году это будет 28 марта. В этот день нужно будет перевести стрелки на час вперед, то есть просыпаться придется раньше.

Откажется ли Украина от зимнего времени? В Украине ведутся дискуссии о том, чтобы перестать переводить часы дважды в год. В 2011 году Верховная Рада поддержала законопроект, который предлагал отказаться от сезонного перевода часов, отменив возврат на зимнее время. Украина должна была перейти в часовой пояс UTC+3. При этом сохранилась бы постоянная разница с московским временем в дин час. Однако решение пересмотрели спустя месяц и Украина как обычно перевела часы.

Украина переводят часы дважды в год

В октябре 2020 года первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект № 4201, который предусматривает отказ от дальнейшего сезонного перевода часов. Стефанчук аргументировал это противодействием агрессии со стороны России.

"Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий" - пояснил вице-спикер.

Парламент этот законопроект еще не рассматривал.