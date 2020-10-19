При развитии худшего сценария эпидемии в Украине заболеваемость коронавирусом и гриппом может достигать 35 тысяч случаев в сутки. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, пишет РБК-Украина.

По его словам, 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне может стать реальностью уже через 3-4 недели.

"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна", - сказал Кузин и добавил, что пик заболеваемости стоит ждать в конце ноября.

Напомним, по дпнным на 19 октября в Украине уже более 300 тысяч заболевших. От осложнений болезни умерли 5 673 человека, выздоровели - 126 489.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые нашли новый способ заблокировать коронавирус.

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