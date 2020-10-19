Украины стали в три раза активнее интересоваться удаленной работой, а количество предложений выросло на 22%.

На эти данные сайта "OLX" ссылается Минздрав Украины.

Так, наиболее активными при поиске оказались молодые люди, который находятся на старте карьеры: на одну удаленную вакансию, которых в третьем квартале было 1,8 тыс, откликается в среднем 21 кандидат. Средний уровень дохода - 12 500 грн.

Второе место по количеству вакансий для дистанционной работы занимает сфера торговли и продаж (1,2 тыс вакансий в третьем квартале, что на 34% больше, чем во втором). Средняя зарплата - 11 500 грн.

Третье место занимает сфера маркетинга и рекламы (630 вакансий в третьем квартале; средняя зарплата – 10 000 грн), четвертое – транспортно-логистическая сфера (330 вакансий, средняя зарплата – 16 000 грн), пятое – IT и телекоммуникации (230 вакансий, средняя зарплата – 16 800 грн).

В топ-вакансии вошли:

офис-менеджер,

менеджер Instagram-страницы,

менеджер по продажам,

оператор call-центра

администратор.

Напомним, на седьмой месяц карантина в Украине депутаты решили юридически урегулировать "удаленку".

Как сообщалось, Минздрав рекомендовал вернуть в Украине дистанционную работу.