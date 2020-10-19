В понедельник, 19 октября, Совет национальной безопасности и обороны озвучил ситуацию с заполненностью covid-больниц в разных регионах Украины. Хуже всего ситуация в Луганской области, где местами наблюдается 100% загруженность.

Об этом сообщается в оперативной информации Совета национальной безопасности и обороны по преодолению негативных последствий распространения COVID-19 в Украине, передает "Зеркало Недели".

Так, после Луганской области идет Одесская и Сумская, где загруженность больничных коек достигает 90% и 88,2%. Также в "лидеры" выбилась Донецкая (81,8%) и Хмельницкая (75,4%) области.

Средний показатель загруженности коек в Украине составляет 65,7%. Ниже предельного уровня (50% - Ред.) загруженность наблюдается в Ивано-Франковской (43,7%) и Кировоградской (48,3%) областях.

Ситуация с больничными койками в Украине. Фото: zn.ua

Напомним, несколькими днями ранее средний показатель загруженности больничных коек в Украине был на уровне 62,3%.