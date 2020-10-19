На Луганщине продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Решение о создании нового КПВВ было принято 22 июля 2020 г. во время встречи Трехсторонней контактной группы. К строительству пешеходного сообщения привлечены представители военно-гражданских администраций Луганской области, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при поддержке международных гуманитарных организаций, на новом пункте будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Ранее сообщалось, что КПВВ "Станица Луганская" была временно закрыта из-за лесных пожаров.

Также мы писали, что в сентября на Донбассе были проблемы пропуска через КПВВ из-за сбоя в приложении "Дій вдома".