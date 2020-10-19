Греция начала возводить в районе области Эврос, где проходит сухопутная граница с Турцией "мощное заграждение для укрепления внешних границ Евросоюза".

Об этом на брифинге в понедельник заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас, передает УНН.

"В настоящее время на границе возводится новое ограждение протяженностью 26 км и модернизируются более старые участки протяженностью 10 км. Очевидно, что создание нового заграждения способствует защите суверенных прав страны и подает всем четкий сигнал, что Греция защищает внешние границы Европы", — сказал Пецас.

По словам представителя кабинета, в область Эврос на прошлых выходных приезжал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"В последние дни премьер-министр, выражая особую заинтересованность в эффективной охране наших границ и поддержке наших жителей, живущих в отдаленных районах, посетил Эврос. Он встретился с представителями местных органов власти и на месте был проинформирован о строительстве заграждения, которое будет завершено в апреле (2021 года)", — сказал представитель правительства.

Также Пецас заявил, что "помимо своего основного защитного и сдерживающего характера, это заграждение дает множество преимуществ, поскольку он будет функционировать и как современный проект защиты от наводнений, так как, с одной стороны, он сооружается в соответствии с особой геоморфологией Эвроса, а с другой, — с учетом местного сельскохозяйственного производства".

Кроме того, он сказал, что для наиболее эффективной охраны границ Греции к дежурству в Эвросе немедленно приступают 400 новых постоянных пограничников, еще 800 будут размещены на островах в восточной части Эгейского моря, а еще 480 — на остальной территории страны.

"В течение года в общей сложности 1 680 пограничников будут дислоцированы во всех районах, где требуется усиленное полицейское присутствие", — сказал представитель кабинета.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция готовится провести стрельбы ракетами комплекса С-300 на острове Крит.

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