В Запорожской области 17-летний юноша похитил урну для голосования на избирательном участке и собирался разводить в ней улиток. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что вечером 18 октября в Каменско-Днепровское отделение полиции обратился глава избирательной комиссии и сообщил, что неизвестный похитил на его участке одну из пяти урн для голосования.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством. Сотрудники полиции установили, что кража была совершена в течение последних суток. В процессе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника.

Им оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном.

Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для разведения улиток. Но в действиях молодого человека усмотрели признаки уголовного преступления.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от трех до шести лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

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