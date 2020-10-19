Под Запорожьем юноша украл урну для голосования, чтобы разводить в ней улиток. Ему грозит до 6 лет тюрьмы
В Запорожской области 17-летний юноша похитил урну для голосования на избирательном участке и собирался разводить в ней улиток. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.
Уточняется, что вечером 18 октября в Каменско-Днепровское отделение полиции обратился глава избирательной комиссии и сообщил, что неизвестный похитил на его участке одну из пяти урн для голосования.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством. Сотрудники полиции установили, что кража была совершена в течение последних суток. В процессе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника.
Им оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном.
Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для разведения улиток. Но в действиях молодого человека усмотрели признаки уголовного преступления.
По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от трех до шести лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.
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