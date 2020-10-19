Митрополит Крымский Православной церкви Украины Климент Кущ в интервью Сакену Аймурзаеву выразил сомнения, что Украина сможет вернуть Крым. Также он сомневается, что возвращение аннексированного полуострова под контроль Киева угодно Богу.

"Я не верю в украинский Крым. Я не знаю, может, кто-то когда-то и доживет, но я не верю в эту мандру, что Крым когда-то вернется. По тому, что я вижу, у меня большие сомнения. Молиться можно и нужно за все. А услышит ли Господь молитву, не услышит ли... Опять-таки: мы хотим, а угодно ли это Богу? Наши желания не всегда угодны Богу", - сказал митрополит в ответ на вопрос журналиста.

Отметим, что ранее Климент Кущ был архиереем Украинской православной церкви Киевского патриархата, с 2000 по 2018 год - архиепископом Симферопольским и Крымским. В интервью он признается, что в 2014 году получил российский паспорт.

Полная версия интервью с Климентом:

Напомним, "Страна" писала о том, как весной 2019 года архиепископа ПЦУ Климента в Симферополе задержала российская полиция.

Также мы писали, что в 2019 году Климент был одним из четырех архиепископов, который ответил на приглашение Филарета во Владимирский собор на молитвенное празднование в честь священномученика Макария - традиционный для УПЦ Киевского патриархата праздник. В тот период Филарет заявлял о намерении возрождать Киевский патриархат.